«Газпром» не забронировал прокачку по газопроводу Ямал — Европа на 31 декабря
- Reuters
Об этом свидетельствуют данные платформы GSA Platform.
Мощности прокачки по газопроводу на январь 2022 года «Газпром» уже заказал, уточняет агентство: на аукционе 20 декабря компания забронировала на январь 21,6% предложенных мощностей, или 19,28 млн куб. м газа в сутки.
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов ранее заявил, что обвинения в адрес России и самой компании в недостаточных объёмах поставок газа беспочвенны.
Он также сообщил, что компания готова поставлять дополнительные объёмы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов.