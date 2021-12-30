«Газпром» не забронировал прокачку по газопроводу Ямал — Европа на 31 декабря

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«Газпром» не забронировал прокачку по газопроводу Ямал — Европа на последний день 2021 года. Как пишет ТАСС, на январь уже заказаны фиксированные мощности.
«Газпром» не забронировал прокачку по газопроводу Ямал — Европа на 31 декабря
  • Reuters

Об этом свидетельствуют данные платформы GSA Platform.

Мощности прокачки по газопроводу на январь 2022 года «Газпром» уже заказал, уточняет агентство: на аукционе 20 декабря компания забронировала на январь 21,6% предложенных мощностей, или 19,28 млн куб. м газа в сутки.

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов ранее заявил, что обвинения в адрес России и самой компании в недостаточных объёмах поставок газа беспочвенны.

Он также сообщил, что компания готова поставлять дополнительные объёмы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов.

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