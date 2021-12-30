«Газпром» не забронировал прокачку по газопроводу Ямал — Европа на 31 декабря

«Газпром» не забронировал прокачку по газопроводу Ямал — Европа на последний день 2021 года. Как пишет ТАСС, на январь уже заказаны фиксированные мощности.

Об этом свидетельствуют данные платформы GSA Platform.

Мощности прокачки по газопроводу на январь 2022 года «Газпром» уже заказал, уточняет агентство: на аукционе 20 декабря компания забронировала на январь 21,6% предложенных мощностей, или 19,28 млн куб. м газа в сутки.

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов ранее заявил, что обвинения в адрес России и самой компании в недостаточных объёмах поставок газа беспочвенны.

Он также сообщил, что компания готова поставлять дополнительные объёмы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов.