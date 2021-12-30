В ЦБ заявили о близости российской экономики к состоянию перегрева

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Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов заявил в интервью на канале Bitkogan в Youtube, что отечественная экономика близка к перегреву.
В ЦБ заявили о близости российской экономики к состоянию перегрева
  • РИА Новости

«Анализ этого рынка показывает, что да, экономика, российская экономика близка к состоянию перегрева. Скорее всего, мы уже находимся выше своих потенциальных возможностей», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, росту российской экономики мешает ситуация на рынке труда. Как отметил представитель ЦБ, причиной проблемы является дефицит трудовых ресурсов, который всё больше возрастает.

«И, собственно говоря, именно состояние рынка труда является для экономистов одним из лучших индикаторов того, где экономика находится относительно своего потенциала», — пояснил он.

Ранее аналитики рассказали о прогнозах ситуации на рынке труда в 2022 году.

В декабре телеканал «360» сообщал, что число безработных жителей Московской области уменьшилось в 2,5 раза за полгода — с 70 тыс. до 27,5 тыс.

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