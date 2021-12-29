Росстат: в октябре рост реальных зарплат замедлился до 0,6% в годовом выражении

Рост реальных заработных плат в России в октябре замедлился до 0,6% в годовом выражении с 2% в сентябре.

Как пишет РИА Новости, об этом свидетельствуют данные Росстата.

В январе — октябре 2021 года реальные зарплаты в России выросли на 2,7% в годовом выражении. В октябре по сравнению с сентябрём они снизились на 1,4%.

Ранее Росстат сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за вычетом обязательных платежей в III квартале 2021 года выросли на 8,1% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.