Росстат: в октябре рост реальных зарплат замедлился до 0,6% в годовом выражении

Короткая ссылка
Рост реальных заработных плат в России в октябре замедлился до 0,6% в годовом выражении с 2% в сентябре.
Росстат: в октябре рост реальных зарплат замедлился до 0,6% в годовом выражении
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, об этом свидетельствуют данные Росстата.

В январе — октябре 2021 года реальные зарплаты в России выросли на 2,7% в годовом выражении. В октябре по сравнению с сентябрём они снизились на 1,4%.

Ранее Росстат сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за вычетом обязательных платежей в III квартале 2021 года выросли на 8,1% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить