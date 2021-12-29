Эксперт Митрахович пояснил, в чём выгода долгосрочных контрактов по газу для Европы

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Долгосрочные газовые контракты по поставке топлива будут выгодны как покупателю, так и продавцу, заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.
Эксперт Митрахович пояснил, в чём выгода долгосрочных контрактов по газу для Европы
  • РИА Новости

В комментарии «Известиям» он пояснил, что в этом случае покупатель получает гарантированный объём газа по оговорённой цене, привязанной к нефти, и её можно просчитать заранее.

В ответ на вопрос, кто будет подписывать такие контракты с Россией, Митрахович напомнил, что это уже сделали Венгрия, Сербия и Молдавия. Кроме того, соответствующие контракты уже имеет с Россией Германия, что облегчает для ФРГ текущий энергетический кризис. По мнению Митраховича, другие государства в скором времени последуют её примеру.

Он добавил, что долгосрочные контракты для поставщика — это возможность понять, сколько газа потребуется покупателю и сколько необходимо вложить средств в добычу, производство и инфраструктуру.

Вице-премьер России Александр Новак ранее рассказал о причинах газового кризиса в Европе. Он считает, что рост цен связан с отказом от долгосрочных контрактов и инвестиций в отрасль.

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