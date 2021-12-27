Экономист Твердохлеб оценил планы ЦБ по контролю за нелегальными операциями онлайн-казино

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Дарья Ускова
Доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб в беседе с RT прокомментировал сообщение о намерениях ЦБ усилить контроль за нелегальными операциями онлайн-казино и букмекеров.
Экономист Твердохлеб оценил планы ЦБ по контролю за нелегальными операциями онлайн-казино
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«Это ожидаемые действия Центрального банка, потому что мы видим, что в последнее время участились случаи различных незаконных операций, связанных с использованием p2p-платежей», — пояснил Твердохлеб.

По его словам, такие меры можно только приветствовать.

«Я думаю, что это приведёт к усложнению жизни для тех, кто проводит нелегальные операции», — отметил экономист.

Он также выразил уверенность, что данные ограничения никак не отразятся на жизни обычных граждан.

Ранее появилось сообщение, что Банк России планирует усилить контроль за нелегальными операциями онлайн-казино и букмекеров.

Регулятор пояснил, что планирует собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают платёжные услуги для физлиц исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.

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