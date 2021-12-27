ЦБ намерен усилить контроль за нелегальными операциями онлайн-казино и букмекеров

Банк России планирует усилить контроль за нелегальными операциями онлайн-казино и букмекеров. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора, комментируя материал РБК о том, что ЦБ разослал кредитным организациям новую форму отчётности о денежных переводах между физическими лицами.

«Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием оформленных на подставных физических лиц платёжных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчётов с российскими гражданами», — цитирует РИА Новости сообщение ЦБ.

Банк России подчеркнул, что не планирует вводить новую отчётность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц.

Ранее РБК сообщило, что ЦБ начнёт запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами.

В октябре первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил разрешить сотрудникам банков отказывать клиентам в обслуживании и проведении любых денежных переводов, вызывающих подозрение в совершении мошеннических действий.