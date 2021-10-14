В России предлагают разрешить сотрудникам банков отказывать в подозрительных переводах

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил разрешить сотрудникам банков отказывать клиентам в обслуживании и проведении любых денежных переводов, вызывающих подозрение в совершении мошеннических действий. Письмо на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина есть в распоряжении RT.

«Прошу вас оценить возможность дополнения существующей правовой базы, регулирующей банковскую отрасль в части наделения сотрудников банков, физически работающих с клиентами, правом отказа в обслуживании и проведении любых денежных переводов, вызывающих подозрение в совершении мошеннических действий», — говорится в обращении.

По его мнению, такое нововведение позволит создать дополнительный механизм защиты вкладов населения, а также станет барьером для осуществления финансовых мошеннических действий.

Петров считает, что в последние годы распространились всевозможные схемы мошеннических действий, направленных на отъём банковских накоплений у населения. Он отметил, что злоумышленники зачастую промышляют под видом «сотрудников банков», «служб безопасности», «клиентских отделов».

Более того, жертвы мошенников, находящиеся под психологическим давлением мошенников и верящие, что их счета и вклады находятся под угрозой, сами настаивают и даже заставляют сотрудников банков совершать роковые денежные переводы преступникам, добавил он. Как правило, жертвами подобных мошенников становятся пожилые граждане, пенсионеры.

Юрист, эксперт в области банкротства и взыскания задолженности Дмитрий Кваша беседе с RT поддержал такую инициативу и отметил необходимость обезопасить собственника денежных средств, чтобы «мошенническими действиями не списали, не забрали всё, что накоплено им непосильным трудом».

По его мнению, главный вопрос заключается в том, как долго и с помощью каких средств и способов надо потом разблокировать ограничения, которые вводят банки.

«Юридическим лицам потом достаточно длительное время (пять — десять рабочих дней) требуется, чтобы предоставить документы и чтобы банк разблокировал движение по счетам. Из-за этого горят контракты и компании попадают на штрафные санкции. То же самое может быть и с физическими лицами. Когда важно внести, допустим, платёж по кредиту, а у клиента блокировка счёта, он не может произвести начисление, плюс всё это отражается в кредитной истории. Поэтому если механизм будет прозрачный, то я, как специалист, двумя руками за. Я поддерживаю, чтобы клиент был в безопасности. Если это опять введёт дополнительные препоны и административные препятствия, чтобы клиент не мог пользоваться своими средствами, тогда эта хорошая инициатива будет резко разбита тем, как она будет реализована», — заключил юрист.

Ранее Федеральная служба по финансовому мониторингу предложила предусмотреть в законодательстве механизм внесудебной блокировки банковских операций при подозрении, что они используются для финансирования терроризма и экстремистской деятельности.