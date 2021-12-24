Путин назвал обвинения в адрес России из-за нехватки газа в Европе чушью

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Все обвинения в адрес России относительно нехватки газа в Европе являются чушью, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин назвал обвинения в адрес России из-за нехватки газа в Европе чушью
  • Legion-Media

Он отметил, что одни европейские потребители не заказывают дополнительные объёмы газа, а другие запустили топливо в реверс.

«Наш газ, собственно, но это же не увеличивает количество российского газа на европейском рынке. Вот цена растёт. Но это Бог с ним, это их решение. Но удивительно, что нас начинают обвинять. Какая-то чушь просто», — цитирует Путина РИА Новости.

Глава государства также объяснил, почему странам Европы глупо было бы препятствовать запуску «Северного потока — 2».

По словам Путина, появление дополнительного газа на рынке понизило бы цены на топливо.

Вице-премьер России Александр Новак ранее заявил о помехах началу работы «Северного потока — 2» из-за политизации проекта.

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