В России третий день подряд фиксируется рекорд по энергопотреблению
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«В ЕЭС России снова зафиксирован исторический максимум потребления мощности. Это уже третий «рекордный день» в ЕЭС России подряд», — цитирует РИА Новости сообщение.
Последний раз сопоставимый рекордный рост энергопотребления фиксировался в единой энергосистеме России в декабре 2012 года.
Ранее сообщалось, что потребление энергомощности в Единой энергосистеме (ЕЭС) России второй день подряд обновляет исторический максимум.