В России третий день подряд фиксируется рекорд по энергопотреблению

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Россия третий день подряд фиксирует рекорд по энергопотреблению, сообщает «Системный оператор».
В России третий день подряд фиксируется рекорд по энергопотреблению
  • Pixabay

«В ЕЭС России снова зафиксирован исторический максимум потребления мощности. Это уже третий «рекордный день» в ЕЭС России подряд», — цитирует РИА Новости сообщение.

Последний раз сопоставимый рекордный рост энергопотребления фиксировался в единой энергосистеме России в декабре 2012 года.

Ранее сообщалось, что потребление энергомощности в Единой энергосистеме (ЕЭС) России второй день подряд обновляет исторический максимум.

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