В России третий день подряд фиксируется рекорд по энергопотреблению

Россия третий день подряд фиксирует рекорд по энергопотреблению, сообщает «Системный оператор».

«В ЕЭС России снова зафиксирован исторический максимум потребления мощности. Это уже третий «рекордный день» в ЕЭС России подряд», — цитирует РИА Новости сообщение.

Последний раз сопоставимый рекордный рост энергопотребления фиксировался в единой энергосистеме России в декабре 2012 года.

Ранее сообщалось, что потребление энергомощности в Единой энергосистеме (ЕЭС) России второй день подряд обновляет исторический максимум.