В энергосистеме России зафиксирован новый рекорд потребления энергомощности
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на АО «Системный оператор Единой энергетической системы» (СО ЕЭС) России.
«3 декабря в ЕЭС России зафиксирован новый максимальный уровень потребления электрической мощности, который составил 159,969 тыс. МВт. Максимум пройден в 10:00 мск при среднесуточной температуре наружного воздуха -17 °C. Зафиксированный накануне показатель превышен на 485 МВт», — говорится в сообщении.
Накануне сообщалось, что в Единой энергосистеме России установлен рекорд потребления мощности — 159,48 ГВт на фоне холодной погоды.