В энергосистеме России зафиксирован новый рекорд потребления энергомощности

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Потребление энергомощности в Единой энергосистеме (ЕЭС) России второй день подряд обновляет исторический максимум.
В энергосистеме России зафиксирован новый рекорд потребления энергомощности
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на АО «Системный оператор Единой энергетической системы» (СО ЕЭС) России.

«3 декабря в ЕЭС России зафиксирован новый максимальный уровень потребления электрической мощности, который составил 159,969 тыс. МВт. Максимум пройден в 10:00 мск при среднесуточной температуре наружного воздуха -17 °C. Зафиксированный накануне показатель превышен на 485 МВт», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что в Единой энергосистеме России установлен рекорд потребления мощности — 159,48 ГВт на фоне холодной погоды.

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