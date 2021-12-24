МИД: возможное прекращение транзита газа через Белоруссию не в интересах ни России, ни ЕС

Возможное перекрытие Белоруссией транзита газа должно в первую очередь вызывать беспокойство у стран Центральной и Западной Европы, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Подобные заявления белорусского руководства должны вызывать беспокойство прежде всего в странах Западной и Центральной Европы, куда поставляется российский газ», — цитирует РИА Новости Полищука.

Он отметил, что европейские страны «продолжают душить Белоруссию санкциями», подрывая экономику страны.

По его словам, закрытие транзита через Белоруссию не отвечает интересам как России, так и западных потребителей.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании TRT заявил, что страна перекроет транзит газа в Европу при отсутствии иного способа ответить на санкции.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление белорусского лидера, выразил надежду, что «ничто не помешает Российской Федерации и дальше безупречно выполнять свои обязательства по действующим контрактам».