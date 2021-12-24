МИД: возможное прекращение транзита газа через Белоруссию не в интересах ни России, ни ЕС

Короткая ссылка
Возможное перекрытие Белоруссией транзита газа должно в первую очередь вызывать беспокойство у стран Центральной и Западной Европы, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
МИД: возможное прекращение транзита газа через Белоруссию не в интересах ни России, ни ЕС
  • AP

«Подобные заявления белорусского руководства должны вызывать беспокойство прежде всего в странах Западной и Центральной Европы, куда поставляется российский газ», — цитирует РИА Новости Полищука.

Он отметил, что европейские страны «продолжают душить Белоруссию санкциями», подрывая экономику страны.

По его словам, закрытие транзита через Белоруссию не отвечает интересам как России, так и западных потребителей.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании TRT заявил, что страна перекроет транзит газа в Европу при отсутствии иного способа ответить на санкции.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление белорусского лидера, выразил надежду, что «ничто не помешает Российской Федерации и дальше безупречно выполнять свои обязательства по действующим контрактам».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить