«Газпром» не забронировал мощности газопровода Ямал — Европа на 24 декабря

В ходе дополнительной сессии аукциона «Газпром» не забронировал на пятницу, 24 декабря, мощности газопровода Ямал — Европа для транзита газа через Польшу.

Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные платформы GSA Platform.

«Газпром» отмечает, что поставляет газ по «Ямал — Европе» в соответствии с контрактными обязательствами.

20 декабря «Газпром» не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину в январе и заказал лишь 21,6% предложенных мощностей по прокачке через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа. 21 декабря стало известно о начале реверсных поставок газа по трубопроводу Ямал — Европа из ФРГ в Польшу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с поставками газа по трубопроводу Ямал — Европа. По его словам, это «абсолютно коммерческая ситуация».