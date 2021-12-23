В Москве назвали объём инвестиций резидентов кластера медтехнологий ОЭЗ в производство
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По словам Ефимова, сумма инвестиций превысила 13 млрд рублей, сообщает НСН.
«Всего за время работы в особой экономической зоне Москвы предприятия кластера вложили около 20,3 млрд рублей, уже более чем на 80% выполнив заявленные в бизнес-планах объёмы инвестиций», — отметил заммэра.
Резидентами технополиса «Москва» к настоящему моменту стали 18 компаний, занимающихся медицинскими технологиями, разработкой лекарств, медицинского оборудования и изделий.
Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Татарстане 15 новых компаний получили статус резидента и партнёра особой экономической зоны «Иннополис».