Глава «Нафтогаза» рассказал о планах по добыче топлива на шельфе Чёрного моря
- РИА Новости
«У нас есть перспективные месторождения... Это и шельф Чёрного моря», — цитирует его РИА Новости.
Витренко также сообщил о намерениях компании по привлечению к процессу разработки украинских месторождений иностранных партнёров.
Ранее в «Нафтогазе» рассказали об истощении газовых месторождений на Украине.
В компании также заявили о начале работ по увеличению добычи газа.
По словам Витренко, запасы топлива в украинских подземных хранилищах в настоящее время составляют 14,5 млрд кубометров.