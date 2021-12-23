Глава «Нафтогаза» рассказал о планах по добыче топлива на шельфе Чёрного моря

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«Нафтогаз» планирует начать добычу газа на новых месторождений на Украине летом 2022 года, в том числе, на шельфе Чёрного моря. Об этом заявил глава компании Юрий Витренко.
Глава «Нафтогаза» рассказал о планах по добыче топлива на шельфе Чёрного моря
  • РИА Новости

«У нас есть перспективные месторождения... Это и шельф Чёрного моря», — цитирует его РИА Новости.

Витренко также сообщил о намерениях компании по привлечению к процессу разработки украинских месторождений иностранных партнёров.

Ранее в «Нафтогазе» рассказали об истощении газовых месторождений на Украине.

В компании также заявили о начале работ по увеличению добычи газа.

По словам Витренко, запасы топлива в украинских подземных хранилищах в настоящее время составляют 14,5 млрд кубометров.

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