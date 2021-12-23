В «Нафтогазе» высказались о запасах газа в подземных хранилищах Украины

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Запасы газа в украинских подземных хранилищах в настоящее время составляют 14,5 млрд кубометров, заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко на пресс-конференции.
В «Нафтогазе» высказались о запасах газа в подземных хранилищах Украины
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас у нас в хранилищах 14,5 млрд кубометров газа. Это на 5% больше, чем нормальные запасы, например, в период 2014—2018 годов», — отметил Витренко.

Как уточнил глава «Нафтогаза», в нынешнем отопительном сезоне разница между потреблением и добычей газа может составить 5,1 млрд кубометров. Её покроют за счёт запасов в ПХГ, также есть возможность импортировать газ.

Витренко также сказал, что доля импортного газа на Украине составила 77% в 2021 году. По его словам, собственная добыча в стране в первые шесть месяцев продолжала падать, но во втором полугодии удалось переломить ситуацию и увеличить добычу.

Ранее в «Нафтогазе» рассказали об истощении газовых месторождений на Украине.

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