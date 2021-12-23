Путин заявил, что без ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ будет как в Турции

Российский президент Владимир Путин заявил, что если Центральный банк не будет ужесточать денежно-кредитную политику, то ситуация в стране будет как в Турции.

«Конечно, можно здесь поругивать Центральный банк, и я знаю... я же каждый день в контакте с коллегами, скажем, из реального сектора экономики. Я знаю, как они ругаются на Центральный банк, и знаю их аргументы… Я знаю неудовлетворённость реального сектора от повышения ставок. Но если этого не делать, то у нас может быть как в Турции, в этом же проблема», — сказал Путин в ходе большой пресс-конференции.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о новых мерах по противодействию волатильности курса лиры.

Он отметил, что правительство предоставит экспортёрам форвардный обменный курс через ЦБ, увеличит государственные взносы в частные пенсионные фонды и снизит налог с выплачиваемых компаниями дивидендов.

Также Эрдоган заявил, что валютные спекуляции и повышение цен не заставят страну свернуть с пути снижения учётных ставок и Турция не сдаст свою экономику внешним силам на условиях Международного валютного фонда.

На последнем заседании в 2021 году Банк России повысил ключевую ставку с 7,5 до 8,5% годовых. Такое решение в ЦБ объяснили необходимостью сдержать инфляцию. Согласно прогнозу регулятора, по итогам текущего года темпы роста потребительских цен в стране будут оставаться вблизи 8%, однако уже в 2022-м могут опуститься до 4—4,5%.

RT ведёт трансляцию пресс-конференции.