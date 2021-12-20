Цены на газ в Европе превысили $1700 за тысячу кубометров

Цена январского фьючерса на газ в Европе превысила отметку в $1700 за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Цена фьючерса с поставкой в январе на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 10:01 мск достигла $1732 за 1 тыс. куб. м или €148,87 за 1 МВт⋅ч.

Ранее сообщалось, что, согласно данным аукциона площадки GSA Platform, «Газпром» заказал мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу Ямал — Европа на 14% меньше обычного объёма.

13 декабря директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов прокомментировал в беседе с RT повышение цены на газ в Европе.