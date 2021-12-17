«Газпром» заказал мощности для транзита газа по газопроводу Ямал — Европа

Российская компания «Газпром» заказала мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу Ямал — Европа на 14% меньше обычного объёма, следует из данных аукциона площадки GSA Platform.

Как сообщает РИА Новости, по итогам аукциона «Газпром» приобрёл 27 млн куб. метров мощностей на точке входа в польский участок магистрали на 17 декабря.

Отмечается, что при этом обычно российская компания бронирует 31,4 млн куб. м транзитной мощности.

15 декабря в «Газпроме» заявили, что запасы газа в Европе уменьшились на треть с начала года. При этом в компании отметили, что продолжают закачку собственного газа в пять европейских подземных хранилищ.