Российский рынок акций на торгах снижался до минимума марта 2021 года

Биржевые индексы российских компаний в ходе утренних торгов снижались на более чем 4%. Об этом сообщило РИА Новости.

Так, рублёвый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) по состоянию на 7:47 мск снижался на 4,9%, составив 3444 пунктов.

Отмечается, что перед этим был обновлён минимум с марта — 3352,53 пункта.

При этом основная сессия 14 декабря была закрыта на отметке 3618,31 пункта.

Вечером 13 декабря сообщалось, что индекс Мосбиржи опустился ниже 3600 пунктов впервые с мая.

В октябре на Мосбирже сообщили, что ежедневный объём операций с акциями за девять месяцев 2021 года достиг 110 млрд рублей — показатель вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.