Число операций с акциями на Мосбирже выросло на 26% в 2021 году

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На Мосбирже сообщили, что ежедневный объём операций с акциями за девять месяцев 2021 года достиг 110 млрд рублей — показатель вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.
Число операций с акциями на Мосбирже выросло на 26% в 2021 году
  • РИА Новости

Об этом пишут «Известия».

При этом число частных инвесторов увеличилось на 10,5 млн с января по сентябрь, достигнув 14,5 млн.

Отмечается, что в 2021 году россияне стали чаще инвестировать в национальные компании, а не в западные.

Например, в топ самых популярных таких организаций вошли лишь две иностранные фирмы — Virgin Galactic и Tesla.

Ещё одна тенденция на рынке — снижение интереса к локальным компаниям. В 2021-м жители регионов инвестировали практически в те же акции, что и жители Москвы, хотя в 2020-м чаще вкладывались в организации, развивающие бизнес в их городах.

Ранее аналитик по акциям ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий в беседе с Nation News дал советы по инвестированию.

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