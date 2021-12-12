Премьер Польши высказался о «Северном потоке — 2»

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Премьер Польши Матеуш Моравецкий после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Варшаве высказался о газопроводе «Северный поток — 2».
Премьер Польши высказался о «Северном потоке — 2»

«Мы уверены, что «Северный поток — 2» увеличивает возможности Кремля в давлении на Украину и на ЕС, что он может быть инструментом ценового диктата. Мы указываем на эти риски, на возможность шантажа и на возможность затягивания энергетической петли на шее нашего соседа — Украины... Мы пытаемся выработать с немецкими партнёрами решения, которые отвечали бы на эти риски», — цитирует РИА Новости Моравецкого.

По его словам, «лучшим решением было бы не допустить запуска «Северного потока — 2».

Он заявил, что «все угрозы ещё не выявлены».

Ранее регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2».

16 ноября стало известно, что Nord Stream 2 AG решила учредить дочернюю компанию в Германии, чтобы соответствовать требованиям страны для сертификации немецкой части газопровода.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о сроках начала поставок газа по «Северному потоку — 2» с учётом приостановки сертификации, призвал не гадать.

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