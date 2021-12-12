FAZ: глава МИД ФРГ оказалась в тупике из-за позиции по «Северному потоку — 2»

Позиция по «Северному потоку — 2» привела главу МИД ФРГ Анналену Бербок в тупик, заявил политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер.

«Как представитель коалиции ей пришлось согласиться с тем, что СДПГ (Социал-демократическая партия Германии. — RT) не будет готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершено», — написал он в своей статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Автор отметил, что теперь ей главе немецкого внешнеполитического ведомства напоминают о её позиции.

«Однако разве что она может указать молчаливыми жестами, что трубопровод вряд ли будет работать, если Россия применит силу против Украины», — подчеркнул публицист.

Ранее регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2».

16 ноября стало известно, что Nord Stream 2 AG решила учредить дочернюю компанию в Германии, чтобы соответствовать требованиям страны для сертификации немецкой части газопровода.

По данным Reuters, ввод «Северного потока — 2» в эксплуатацию могут отложить до марта 2022 года в связи с приостановкой процесса сертификации.