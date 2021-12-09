Подмосковные предприятия экспортировали шоколад на $175 млн в 2021 году

Предприятия Московской области экспортировали более 62 тыс. тонн шоколадной продукции на $175 млн в январе — сентябре 2021 года.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минсельхоз.

Как отметил глава ведомства Сергей Вознесенский, регион нарастил объёмы экспорта в данной сфере на 9% по отношению к аналогичному периоду 2020 года.

Треть всего российского экспорта шоколада приходится на Подмосковье.

Ранее НСН сообщала, что несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в страны Ближнего Востока в январе — августе 2021 года составил $1,4 млрд, что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года.