Экономист Голубев рассказал о преимуществах цифрового рубля

Доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артём Голубев рассказал о преимуществах цифрового рубля.

«Введение цифрового рубля все же снизит уровень коррупции, сделав систему более прозрачной», — цитирует Голубева ФАН.

Цифровые рубли будут обладать уникальными кодами, что позволит сделать прозрачной каждую транзакцию по товарам, услугам и переводам, объяснил он.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов высказался за введение цифрового рубля.

По его словам, это поможет решить проблему криминализации цифрового пространства.

В свою очередь, как сообщает Nation News, эксперт Павел Захаров оценил способность криптовалюты потеснить доллар на мировых рынках.