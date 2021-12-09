Экономист Голубев рассказал о преимуществах цифрового рубля
- РИА Новости
«Введение цифрового рубля все же снизит уровень коррупции, сделав систему более прозрачной», — цитирует Голубева ФАН.
Цифровые рубли будут обладать уникальными кодами, что позволит сделать прозрачной каждую транзакцию по товарам, услугам и переводам, объяснил он.
Ранее генпрокурор России Игорь Краснов высказался за введение цифрового рубля.
По его словам, это поможет решить проблему криминализации цифрового пространства.
В свою очередь, как сообщает Nation News, эксперт Павел Захаров оценил способность криптовалюты потеснить доллар на мировых рынках.