Экспорт рыбы из Мурманской области вырос на 12% за январь — ноябрь

Экспорт рыбы из Мурманской области вырос почти на 12% за январь — ноябрь 2021 года.

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на данные Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Государственные инспекторы отдела ветеринарного надзора оформили на экспорт 179,8 тыс. т рыбы и морепродуктов.

«В том числе экспортировано 82,7 тыс. т мороженой трески, что составляет 46% всей отправленной продукции. Лидирующие позиции также занимают филе трески и пикша (оформлено 56,4 тыс. т). Среди прочих экспортируемых товаров можно выделить палтус и филе пикши», — заявила пресс-секретарь ведомства Маргарита Холодная.

Основные получатели — страны ЕС и Китай.

Ранее НСН сообщала, что несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в страны Ближнего Востока в январе — августе 2021 года составил $1,4 млрд, что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года.