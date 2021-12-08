Экспорт рыбы из Мурманской области вырос на 12% за январь — ноябрь

Короткая ссылка
Экспорт рыбы из Мурманской области вырос почти на 12% за январь — ноябрь 2021 года.
Экспорт рыбы из Мурманской области вырос на 12% за январь — ноябрь
  • Reuters

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на данные Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Государственные инспекторы отдела ветеринарного надзора оформили на экспорт 179,8 тыс. т рыбы и морепродуктов.

«В том числе экспортировано 82,7 тыс. т мороженой трески, что составляет 46% всей отправленной продукции. Лидирующие позиции также занимают филе трески и пикша (оформлено 56,4 тыс. т). Среди прочих экспортируемых товаров можно выделить палтус и филе пикши», — заявила пресс-секретарь ведомства Маргарита Холодная.

Основные получатели — страны ЕС и Китай.

Ранее НСН сообщала, что несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в страны Ближнего Востока в январе — августе 2021 года составил $1,4 млрд, что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить