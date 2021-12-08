Российские бизнесмены обсудили перспективы сотрудничества с ЦБ Аргентины

Российская бизнес-делегация обсудила с главой ЦБ Аргентины Мигелем Песке перспективы межбанковского сотрудничества, заявил посол России в южноамериканской республике Дмитрий Феоктистов.

«Сегодня прошла встреча с председателем ЦБ. Тема межбанковского сотрудничества звучала достаточно рельефно. Она вызвала интерес у аргентинцев», — цитирует посла ТАСС.

По словам российского дипломата, на переговорах обсуждалось установление корреспондентских счетов между Аргентиной и Россией, возможность открытия представительств банков и постепенного перехода на нацвалюты.

Ранее глава НСПК Владимир Комлев рассказал о работе над расширением приёма карт платёжной системы МИР за рубежом.

В ноябре российско-таиландская рабочая группа по банковскому и финансовому сотрудничеству наметила дальнейшие шаги по организации приёма карт платёжной системы МИР в Таиланде.