Российско-таиландская рабочая группа наметила шаги по приёму карт МИР в Таиланде

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Российско-таиландская рабочая группа по банковскому и финансовому сотрудничеству наметила дальнейшие шаги по организации приёма карт платёжной системы МИР в Таиланде.
Российско-таиландская рабочая группа наметила шаги по приёму карт МИР в Таиланде
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Банка России.

«Участники заседания наметили дальнейшие совместные шаги по реализации проекта, направленного на организацию приёма карт платёжной системы МИР в инфраструктуре кредитных организаций на территории Королевства Таиланд, проработали пути развития информационного обмена, способствующего повышению операционной надёжности и киберустойчивости финансовых организаций двух стран», — рассказали в регуляторе.

Ранее глава НСПК Владимир Комлев рассказал о работе над расширением приёма карт платёжной системы МИР за рубежом.

Также стало известно, что пользователи продукции Apple получили возможность совершать платежи картами национальной платёжной системы МИР внутри экосистемы.

Как ранее сообщал телеканал «360», власти Московской области подписали с платёжной системой МИР соглашение о сотрудничестве.

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