В НСПК рассказали о работе над расширением приёма карт системы «Мир» за рубежом

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Глава НСПК Владимир Комлев рассказал о работе над расширением приёма карт платёжной системы «Мир» за рубежом.
В НСПК рассказали о работе над расширением приёма карт системы «Мир» за рубежом
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Безусловно, про другие страны мы также не забываем. Пандемия, введение локдауна, когда разные страны практически не взаимодействуют между собой с точки зрения туризма, конечно, приостановили некоторые процессы и выход на новые рынки, но с целым рядом стран мы уже возобновили необходимую подготовительную работу», — заявил он в беседе с РИА Новости.

В настоящее время «Мир» представлен в 11 странах, ещё в трёх проведены тестовые операции.

Как отметил Комлев, среди тех, кто подключился позже, но очень быстро вырос как по объёму, так и по числу платежей по «Миру», — это Белоруссия.

«А карты «Белкарт», в свою очередь, принимаются в нашей инфраструктуре. Наращивается сеть приёма и растёт транзакционная активность держателей российских карт в Турции, там мы тоже видим очень серьёзный рост», — добавил глава НСПК.

Как ранее сообщал телеканал «360», власти Московской области подписали с платёжной системой МИР соглашение о сотрудничестве.

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