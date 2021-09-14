В НСПК рассказали о работе над расширением приёма карт системы «Мир» за рубежом

Глава НСПК Владимир Комлев рассказал о работе над расширением приёма карт платёжной системы «Мир» за рубежом.

«Безусловно, про другие страны мы также не забываем. Пандемия, введение локдауна, когда разные страны практически не взаимодействуют между собой с точки зрения туризма, конечно, приостановили некоторые процессы и выход на новые рынки, но с целым рядом стран мы уже возобновили необходимую подготовительную работу», — заявил он в беседе с РИА Новости.

В настоящее время «Мир» представлен в 11 странах, ещё в трёх проведены тестовые операции.

Как отметил Комлев, среди тех, кто подключился позже, но очень быстро вырос как по объёму, так и по числу платежей по «Миру», — это Белоруссия.

«А карты «Белкарт», в свою очередь, принимаются в нашей инфраструктуре. Наращивается сеть приёма и растёт транзакционная активность держателей российских карт в Турции, там мы тоже видим очень серьёзный рост», — добавил глава НСПК.

Как ранее сообщал телеканал «360», власти Московской области подписали с платёжной системой МИР соглашение о сотрудничестве.