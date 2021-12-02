Новак рассказал о снижении коммерческих запасов нефти в мире

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Вице-премьер России Александр Новак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что коммерческие запасы нефти в мире на 174 млн баррелей ниже уровня среднего значения за пять лет.
Новак рассказал о снижении коммерческих запасов нефти в мире
  • РИА Новости

«Мы видим, что запасы (нефти в мире. — RT) снизились до уровня ниже среднего пятилетнего значения на 174 млн баррелей», — приводит РИА Новости его слова.

Также он отметил, что общий уровень выполнения сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти в октябре составил 116%.

2 декабря ОПЕК+ подтвердил текущую стратегию альянса и принял решение продолжать наращивание добычи нефти на плановые 400 тыс. баррелей в сутки.

Ранее Новак заявил, что обеспеченность России запасами нефти при нынешних условиях добычи составляет около 30 лет, а газа — порядка 50 лет.

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