Новак рассказал о снижении коммерческих запасов нефти в мире
- РИА Новости
«Мы видим, что запасы (нефти в мире. — RT) снизились до уровня ниже среднего пятилетнего значения на 174 млн баррелей», — приводит РИА Новости его слова.
Также он отметил, что общий уровень выполнения сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти в октябре составил 116%.
2 декабря ОПЕК+ подтвердил текущую стратегию альянса и принял решение продолжать наращивание добычи нефти на плановые 400 тыс. баррелей в сутки.
Ранее Новак заявил, что обеспеченность России запасами нефти при нынешних условиях добычи составляет около 30 лет, а газа — порядка 50 лет.