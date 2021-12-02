ОПЕК+ принял решение об увеличении добычи нефти в январе

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ОПЕК+ подтвердил текущую стратегию альянса и принял решение продолжать наращивание добычи нефти на плановые 400 тыс. баррелей в сутки.
ОПЕК+ принял решение об увеличении добычи нефти в январе
  • © OE KLAMAR
  • AFP

«Вновь подтвердить план изменения добычи и механизм ежемесячного наращивания добычи, утверждённые на 19-м совещании министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, а также решение о ежемесячном увеличении общей добычи на 0,4 млн баррелей в сутки в январе 2022 года», — говорится в специальном коммюнике.

Также альянс продлил действие механизма компенсации не сокращённой ранее добычи до конца июня 2022 года.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединённые Штаты продолжат оказывать давление на страны ОПЕК, чтобы скорректировать цены на нефть.

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