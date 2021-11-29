Новак заявил, что Россия обеспечена нефтью примерно на 30 лет

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что обеспеченность России запасами нефти при нынешних условиях добычи составляет около 30 лет, а газа — порядка 50 лет.

Об этом Новак сказал на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

Он отметил, что в России есть огромные запасы нефти и газа.

«При нынешних условиях и уровнях добычи в России обеспеченность запасами нефти составляет около 30 лет, газа — около 50 лет», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Новак заявил, что Россия не видит необходимости для принятия срочных мер на рынке нефти из-за выявления нового штамма коронавируса «омикрон».

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергобезопасности Александр Пасечник прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $76 за баррель впервые с 23 сентября.