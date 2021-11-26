Аналитик Пасечник прокомментировал снижение стоимости нефти Brent

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Анастасия Белоусова
Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергобезопасности Александр Пасечник прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $76 за баррель впервые с 23 сентября,

По словам аналитика, на цены повлияли несколько причин, среди которых возникновение нового штамма коронавируса и высвобождение 50 млн баррелей стратегических резервов нефти США.

«Хотя сперва, несколько дней назад, когда было объявлено, что американцы выходят на рынок со стратегическим резервом и частично его распечатывают, нефть практически не реагировала. Теперь осознание пришло трейдерам, ну и плюс сегодня активно муссируется новость о новом штамме, который практически обтекаем для прививок, и, естественно, это сигнал к возможному замедлению экономики и потреблению энергоресурсов», — объяснил Пасечник.

Ранее, по данным торгов, стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $76 за баррель впервые с 23 сентября.

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