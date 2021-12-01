Матвиенко: «Северный поток — 2» обеспечивает надёжность поставок газа в Европу

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что «Северный поток — 2» обеспечивает надёжность поставок в Европу, это гарантия обеспечения всех потребностей европейских государств в российском газе».
Матвиенко: «Северный поток — 2» обеспечивает надёжность поставок газа в Европу
  • Reuters

«Мы, как ответственное государство, всегда выполняли и будем выполнять все контракты, все договорённости по поставкам газа. Но, видите, зима может быть суровой, может возрасти потребность в поставках газа в Европу. И, конечно, имея такой надёжный канал поставок газа, как «Северный поток», об этом можно только мечтать», — цитирует РИА Новости Матвиенко.

Ранее регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2».

16 ноября стало известно, что Nord Stream 2 AG решила учредить дочернюю компанию в Германии, чтобы соответствовать требованиям страны для сертификации немецкой части газопровода.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о сроках начала поставок газа по «Северному потоку — 2» с учётом приостановки сертификации, призвал не гадать.

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