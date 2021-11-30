«Газпром» на 1 декабря забронировал треть мощностей для транзита газа через Польшу

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«Газпром» забронировал треть предложенных мощностей для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал — Европа на 1 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные платформы GSA Platform.
«Газпром» на 1 декабря забронировал треть мощностей для транзита газа через Польшу
  • Reuters

На аукционе компания забронировала 31,4 млн куб. м газа в сутки.

Всего были предложены мощности по прокачке 89,1 млн куб. м в сутки.

Ранее в компании заявили, что за девять месяцев обеспечили более 53% европейского импорта газа.

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