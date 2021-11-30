«Газпром» на 1 декабря забронировал треть мощностей для транзита газа через Польшу

«Газпром» забронировал треть предложенных мощностей для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал — Европа на 1 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные платформы GSA Platform.

Reuters