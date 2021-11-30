Набиуллина высказалась о планах по изменению ставки ЦБ в декабре

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в декабре регулятор будет рассматривать решения по изменению ключевой ставки.

Как сообщает РИА Новости, она отметила в кулуарах форума «Россия зовёт», что пока однозначного решения нет.

«Мы сейчас пока движемся в рамках базового сценария, на прошлом заседании мы обозначили, как мы видим диапазон ставки — там диапазон от нуля до 100 (базисных пунктов. — RT). В этом диапазоне мы будем рассматривать», — сказала Набиуллина.

Вместе с этим она подчеркнула, что вариант с сохранением ставки — «самый маловероятный сценарий».

Ранее Набиуллина высказалась о ситуации с инфляцией в стране.

17 ноября директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов, выступая на форуме Московской биржи, заявил о широком наборе вариантов изменения ключевой ставки.

В октябре сообщалось, что Банк России решил повысить ключевую ставку на 0,75 п.п. — до 7,5%.

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Николай Переславский в беседе с газетой «Известия» прокомментировал повышение ключевой ставки ЦБ до 7,5%.