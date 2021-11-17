В ЦБ заявили о широком наборе вариантов изменения ключевой ставки

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Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов, выступая на форуме Московской биржи, заявил о широком наборе вариантов изменения ключевой ставки.
В ЦБ заявили о широком наборе вариантов изменения ключевой ставки
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Мы достаточно чётко коммуницировали, что будем рассматривать возможность повышения ставки на дальнейших заседаниях, и я думаю, что на декабрьском совете на столе совета директоров будет достаточно широкий набор вариантов изменения ключевой ставки. Мы настроены решительно, чтобы вернуть инфляцию к цели к концу следующего года», — цитирует ТАСС Тремасова.

В октябре сообщалось, что Центральный банк России принял решение о повышении ключевой ставки на 0,75 п. п. — до 7,5%. 

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Николай Переславский в беседе с газетой «Известия» прокомментировал повышение ключевой ставки ЦБ до 7,5%.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила возможность дальнейшего повышения ключевой ставки. Она не исключила, что в декабре рост может составить 100 базисных пунктов (1 п. п.).

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