В ЦБ заявили о широком наборе вариантов изменения ключевой ставки

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов, выступая на форуме Московской биржи, заявил о широком наборе вариантов изменения ключевой ставки.

«Мы достаточно чётко коммуницировали, что будем рассматривать возможность повышения ставки на дальнейших заседаниях, и я думаю, что на декабрьском совете на столе совета директоров будет достаточно широкий набор вариантов изменения ключевой ставки. Мы настроены решительно, чтобы вернуть инфляцию к цели к концу следующего года», — цитирует ТАСС Тремасова.

В октябре сообщалось, что Центральный банк России принял решение о повышении ключевой ставки на 0,75 п. п. — до 7,5%.

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Николай Переславский в беседе с газетой «Известия» прокомментировал повышение ключевой ставки ЦБ до 7,5%.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила возможность дальнейшего повышения ключевой ставки. Она не исключила, что в декабре рост может составить 100 базисных пунктов (1 п. п.).