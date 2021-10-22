Набиуллина не исключила дальнейшего повышения ключевой ставки до конца года
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- РИА Новости
Об этом она сказала в ходе пресс-конференции.
Она отметила, что в ЦБ не исключают и принятия стандартных шагов.
«Та вилка, которую мы дали до конца года, допускает и такой вариант», — приводит её слова РИА Новости.
Она уточнила, что ЦБ не даёт прогнозов по пику повышения ключевой ставки.
22 октября Центральный банк России принял решение о повышении ключевой ставки на 0,75 п. п. — до 7,5%.
Набиуллина также заявила, что динамика ВВП России без учёта сельского хозяйства в III квартале оценивается как положительная.