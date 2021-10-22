Набиуллина не исключила дальнейшего повышения ключевой ставки до конца года

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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила возможность дальнейшего повышения ключевой ставки. Она не исключила, что в декабре рост может составить 100 базисных пунктов (1 п. п.).
Набиуллина не исключила дальнейшего повышения ключевой ставки до конца года
  • © Банк России
  • РИА Новости

Об этом она сказала в ходе пресс-конференции. 

Она отметила, что в ЦБ не исключают и принятия стандартных шагов.

«Та вилка, которую мы дали до конца года, допускает и такой вариант», — приводит её слова РИА Новости.

Она уточнила, что ЦБ не даёт прогнозов по пику повышения ключевой ставки.

22 октября Центральный банк России принял решение о повышении ключевой ставки на 0,75 п. п. — до 7,5%.

Набиуллина также заявила, что динамика ВВП России без учёта сельского хозяйства в III квартале оценивается как положительная.

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