Набиуллина не исключила дальнейшего повышения ключевой ставки до конца года

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила возможность дальнейшего повышения ключевой ставки. Она не исключила, что в декабре рост может составить 100 базисных пунктов (1 п. п.).

Об этом она сказала в ходе пресс-конференции.

Она отметила, что в ЦБ не исключают и принятия стандартных шагов.

«Та вилка, которую мы дали до конца года, допускает и такой вариант», — приводит её слова РИА Новости.

Она уточнила, что ЦБ не даёт прогнозов по пику повышения ключевой ставки.

22 октября Центральный банк России принял решение о повышении ключевой ставки на 0,75 п. п. — до 7,5%.

Набиуллина также заявила, что динамика ВВП России без учёта сельского хозяйства в III квартале оценивается как положительная.