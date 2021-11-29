Набиуллина прокомментировала ситуацию с инфляцией

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на брифинге Ассоциации европейского бизнеса, прокомментировала ситуацию с инфляцией.

«Сегодня инфляция нас сильно беспокоит. Она в два раза превысила нашу цель в 4%, мы повысили ставку и ожидаем пока, что нам придётся сохранить жёсткость в политике, чтобы вернуть инфляцию к цели», — цитирует Набиуллину РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что снижение инфляции до 4% является приоритетом для российского лидера Владимира Путина и правительства.

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов, выступая на форуме Московской биржи, высказался о возможности разворота инфляционных трендов вниз.