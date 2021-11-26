Объём промпроизводства в Самарской области вырос на 4% в январе — октябре

Объём промышленного производства в Самарской области вырос в январе — октябре 2021 года на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Об этом сообщает volga.news со ссылкой на Самарастат.

Рост по сравнению с сентябрём 2021 года составил 0,6%. По отношению к октябрю 2020-го показатель уменьшился на 2,7%.

Также стало известно, что индекс промышленного производства в Ленинградской области по итогам января — октября 2021 года составил 107,1%, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя региональной администрации. По итогам 2020 года показатель составил 98,6%.

Ранее сообщалось, что индекс промышленного производства в Севастополе снизился почти на 3% в октябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.