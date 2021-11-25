Индекс промышленного производства в Севастополе снизился на 3% в октябре

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Индекс промышленного производства в Севастополе снизился почти на 3% в октябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.
Индекс промышленного производства в Севастополе снизился на 3% в октябре
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на Крымстат.

Больше всего снизились показатели в обрабатывающей промышленности (-20,8%).

Вместе с тем выросли показатели в обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха — 141%.

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами превысил 3,2 млрд рублей.

Ранее, как сообщал «Новый Севастополь», в Севастополе рассказали о темпах восстановления экономики.

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