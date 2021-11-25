Индекс промышленного производства в Севастополе снизился на 3% в октябре
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на Крымстат.
Больше всего снизились показатели в обрабатывающей промышленности (-20,8%).
Вместе с тем выросли показатели в обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха — 141%.
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами превысил 3,2 млрд рублей.
Ранее, как сообщал «Новый Севастополь», в Севастополе рассказали о темпах восстановления экономики.