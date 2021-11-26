Собянин: большинство отраслей экономики Москвы чувствуют себя нормально
«Много было всяких негативных прогнозов, что пандемия, экономика обрушится, все будет очень плохо, очень тяжело. Но вы видите, мы адаптируемся даже к этим сложным условиям. Жизнь продолжается. И экономика, подавляющее большинство отраслей чувствуют себя нормально», — приводит РИА Новости его слова.
Мэр столицы отметил, что экономика города по многим показателям превысила допандемийный 2019 год.
Ранее сообщалось, что в Москве приняли решение расширить меры поддержки промышленных предприятий.
Также Собянин заявлял, что за последние года в столице в два раза выросло количество вводимого жилья — в текущем году введены рекордные 6 млн квадратных метров.