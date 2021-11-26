Собянин: большинство отраслей экономики Москвы чувствуют себя нормально

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что большинство отраслей экономики столицы чувствуют себя нормально, несмотря на коронавирус.

«Много было всяких негативных прогнозов, что пандемия, экономика обрушится, все будет очень плохо, очень тяжело. Но вы видите, мы адаптируемся даже к этим сложным условиям. Жизнь продолжается. И экономика, подавляющее большинство отраслей чувствуют себя нормально», — приводит РИА Новости его слова.

Мэр столицы отметил, что экономика города по многим показателям превысила допандемийный 2019 год.

Ранее сообщалось, что в Москве приняли решение расширить меры поддержки промышленных предприятий.

Также Собянин заявлял, что за последние года в столице в два раза выросло количество вводимого жилья — в текущем году введены рекордные 6 млн квадратных метров.

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