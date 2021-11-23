В Москве расширяют меры поддержки промышленных предприятий

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В Москве приняли решение расширить меры поддержки промышленных предприятий. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.
В Москве расширяют меры поддержки промышленных предприятий
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Новая программа поддержки предприятий предусматривает компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, взятым на покупку нового производственного оборудования (включая транспортировку, таможенное оформление, монтаж и пусконаладку)», — отмечается в сообщении.

Промкомпании также смогут компенсировать затраты на приобретение исключительных и неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Размер поддержки рассчитают исходя из процентной ставки по кредиту, но не более размера ключевой ставки ЦБ. Суммарный объём компенсации не может превышать 100 млн рублей в год.

«По оценкам, один рубль, предоставленный предприятиям в рамках новой программы, позволит привлечь в экономику города более 10 рублей инвестиций», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал телеканал «360», промышленное производство в Московской области выросло на 15,6% по сравнению с 2020 годом.

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