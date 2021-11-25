В Москве обновили рекорд по количеству вводимого жилья за год

За последние годы в Москве в два раза выросло количество вводимого жилья — в текущем году введены рекордные 6 млн кв. м, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Если посмотреть статистику с 2012 года по 2014—2015 год, мы вводили около 3 млн кв. м, в этом году ввели 6 млн. Это рекорд за всю историю Москвы», — отметил мэр в интервью РИА Новости.

По словам Собянина, вместе с объёмом предложения растёт и спрос, что обеспечивает хорошие условия ипотеки, в том числе возможность оформить льготную, и межрегиональная миграция.

Мэр уточнил, что в Новой Москве строится большое количество недвижимости. При этом 60% жилья приобретают сами москвичи, а оставшиеся 40% — иногородние. Он добавил, что 80% жителей Москвы покупают недвижимость внутри МКАД.

Собянин также отметил риски, связанные с увеличением жилых построек.

«Если мы построим очень много и обрушим рынок, сделаем жильё совсем небольшим по цене, то боюсь, что мы будем прирастать не на миллион человек за десять лет, а по два — по три», — сказал он.

Собеседник издания подчеркнул, что пока никто не придумал, как можно ограничить межрегиональную миграцию.

«Ни пропиской, никакими ограничениями это невозможно. Это невозможно было сделать даже при сталинском режиме. Тем более невозможно сегодня — с нашей рыночной экономикой и свободой передвижения граждан», — добавил Собянин.

За десять месяцев 2021 года в Московской области построили 389 многоквартирных жилых дома, в эксплуатацию ввели 95,8 тыс. новых квартир.

Лидирующие позиции по вводу жилья заняли Ленинский, Одинцовский и Раменский районы.