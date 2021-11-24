В Совфеде назвали правильной позицию немецкой партии «Зелёные» по санкциям против СП-2
- Reuters
«Учитывая, что газопровод построен, учитывая, что это взаимоотношения прежде всего России и Германии, России и ЕС, то правильно озвучивают позицию депутаты парламента», — сказал сенатор.
По его словам, решение о санкциях — это вмешательство США во внутренние дела России и Германии.
«Это не является партнёрством или дружбой. Германия же не вмешивается в дела США и не вводит санкции за строительство чего бы то ни было на территории США», — заметил Цеков.
Ранее депутат фракции партии «Союз 90/Зелёные» в бундестаге Омид Норипур заявил Reuters, что новые санкции США против газопровода «Северный поток — 2» неприемлемы.
Он отметил, что «Зелёные» всегда боролись против проекта газопровода, но назвал санкции неверным решением.