В Совфеде назвали правильной позицию немецкой партии «Зелёные» по санкциям против СП-2

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Анастасия Белоусова
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление депутата фракции партии «Союз 90/Зелёные» в бундестаге Омида Норипура о том, что новые санкции США против газопровода «Северный поток — 2» неприемлемы.
В Совфеде назвали правильной позицию немецкой партии «Зелёные» по санкциям против СП-2
  • Reuters

«Учитывая, что газопровод построен, учитывая, что это взаимоотношения прежде всего России и Германии, России и ЕС, то правильно озвучивают позицию депутаты парламента», — сказал сенатор.

По его словам, решение о санкциях — это вмешательство США во внутренние дела России и Германии.

«Это не является партнёрством или дружбой. Германия же не вмешивается в дела США и не вводит санкции за строительство чего бы то ни было на территории США», — заметил Цеков.

Ранее депутат фракции партии «Союз 90/Зелёные» в бундестаге Омид Норипур заявил Reuters, что новые санкции США против газопровода «Северный поток — 2» неприемлемы.

Он отметил, что «Зелёные» всегда боролись против проекта газопровода, но назвал санкции неверным решением.

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