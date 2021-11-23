МВФ одобрил выдачу Украине резервного займа в размере порядка $700 млн

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил предоставление Украине транша в размере $700 млн в рамках завершившегося первого обзора украинской экономики. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

«Завершение обзора позволяет властям выделить сумму, эквивалентную примерно $699 млн», — сказано в сообщении.

Кроме того, правление фонда также одобрило продление соглашения о резервном кредитовании Украины до конца июня 2022 года и перераспределение выплат по программе.

Ранее стало известно, что Украина ожидает получить $750 млн в рамках второго транша от МВФ и €600 млн макрофинансовой помощи от Евросоюза в конце ноября — начале декабря 2021 года.

Также сообщалось, что Украина ожидает от МВФ более $2,7 млрд «безвозмездно и без дополнительных условий».