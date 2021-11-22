В Молдавии заявили об отсутствии уведомления от «Газпрома» о прекращении поставок газа

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В пресс-службе вице-премьера Молдавии заявили, что правительство страны не получало уведомления от «Газпрома» о возможном прекращении поставок газа.
В Молдавии заявили об отсутствии уведомления от «Газпрома» о прекращении поставок газа
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщила Алина Мерлич, пресс-секретарь вице-премьера Андрея Спыну, который вёл переговоры с российской компанией по новому контракту.

«Мы не получали уведомления «Газпрома» о возможном прекращении поставок газа в Молдавию. Поэтому сможем прокомментировать этот документ только после того, как ознакомимся с ним», — сказала Мерлич.

Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что компания уведомила Молдавию о том, что остановит поставки газа через 48 часов в связи с невыполнением молдавской стороной контрактных обязательств.

29 октября Молдавия и «Газпром» договорились о продлении контракта на пять лет, стороны использовали формулу, предложенную молдавской стороной.

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