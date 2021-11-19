Le Monde: Европа может столкнуться с перебоями электроэнергии в случае холодной зимы

Глава биржевой компании Trafigura Джереми Уир заявил о вероятности того, что Европа столкнётся с перебоями поставок электроэнергии, если зима будет холодной. Об этом пишет Le Monde.

«Есть реальная обеспокоенность, что, если у нас будет холодная зима, у нас могут быть перебои с электричеством в Европе», — сказал Уир.

Он также заявил, что для того, чтобы избежать высоких цен, ФРГ необходимо ускорить процесс выдачи разрешения «Северному потоку — 2».

Также в статье говорится, что решение Германии о приостановке сертификации произошло в критический момент: когда «запасов стало аномально мало», на инфраструктуре фиксируются аварии, ветра слишком слабые для работы ветряных мельниц, а в ФРГ и Британии повышенное потребление метана.

Подробнее — в материале Ино ТВ.