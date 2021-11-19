Bloomberg: «Северный поток — 2» будет уничтожен в случае нападения России на Украину

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Газопроводу «Северный поток — 2» грозит «гарантированное уничтожение» в случае полномасштабного вторжения России на Украину. Об этом в статье для Bloomberg написал обозреватель Леонид Бершидский.
Bloomberg: «Северный поток — 2» будет уничтожен в случае нападения России на Украину
  • Reuters

«Северный поток — 2», безусловно, будет уничтожен, если Россия предпримет полномасштабное наступление на Украину», — отметил Бершидский.

По его словам, «менее масштабная операция» России могла бы сдвинуть сроки запуска газопровода, чем непременно воспользовался бы Вашингтон.

«США выиграли бы время и получили бы убедительные аргументы для своей почти проигранной на сегодня битвы с российским газопроводом», — пишет Бершидский.

Он подчеркнул, что Москва не намерена «развязывать войну», так как заинтересована в экономическом сотрудничестве с Европой.

Ранее глава «Нафтогаза Украины» ЮриВитренко заявил, что запуск «Северного потока — 2» делает Украину более уязвимой для «российского вторжения».

Он также сказал, что в случае прекращения транзита газа «увеличатся шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми её последствиями».

Президент России Владимир Путин прокомментировал заявления о якобы подготовке российской стороны к вторжению на Украину.

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