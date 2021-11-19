Bloomberg: «Северный поток — 2» будет уничтожен в случае нападения России на Украину
- Reuters
«Северный поток — 2», безусловно, будет уничтожен, если Россия предпримет полномасштабное наступление на Украину», — отметил Бершидский.
По его словам, «менее масштабная операция» России могла бы сдвинуть сроки запуска газопровода, чем непременно воспользовался бы Вашингтон.
«США выиграли бы время и получили бы убедительные аргументы для своей почти проигранной на сегодня битвы с российским газопроводом», — пишет Бершидский.
Он подчеркнул, что Москва не намерена «развязывать войну», так как заинтересована в экономическом сотрудничестве с Европой.
Ранее глава «Нафтогаза Украины» ЮриВитренко заявил, что запуск «Северного потока — 2» делает Украину более уязвимой для «российского вторжения».
Он также сказал, что в случае прекращения транзита газа «увеличатся шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми её последствиями».
Президент России Владимир Путин прокомментировал заявления о якобы подготовке российской стороны к вторжению на Украину.