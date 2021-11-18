Глава ЦБ Набиуллина заявила, что продовольственная инфляция достигла двузначных значений

Продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«У нас же инфляция была низкой не так долго, всего четыре года вблизи цели 4%. Сейчас она в два раза выше, а продовольственная — уже, к сожалению, двузначная», — цитирует ТАСС главу ЦБ.

По её словам, если не снизить инфляцию, пострадают самые незащищённые группы населения.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в мире наступает продовольственный кризис.

По мнению Медведева, сегодняшний спад гораздо серьёзнее, нежели периода финансового кризиса 2008—2009 годов.

В начале октября Министерство экономического развития опубликовало прогноз отдельных показателей инфляции, в котором сообщается, на какие товары сильнее всего вырастут цены к концу 2021 года.