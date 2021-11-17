Российские ПХГ достаточно заполнены для прохождения осенне-зимнего периода

Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что российские подземные хранилища газа (ПХГ) достаточно заполнены для прохождения осенне-зимнего периода.

«Подземные хранилища заполнены в достаточном объёме для прохождения периода низких температур, целевой объём в 72,6 млрд куб. м выполнен», — цитирует его ТАСС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил, что регионы в целом готовы к отопительному сезону.

20 октября министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил о начале отопительного сезона на всей территории России, кроме отдельных муниципальных образований.